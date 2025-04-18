"Вообще не хочу о нем говорить. Не знаю, он пьяный давал интервью что ли?

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Такое впечатление, что он не понимает, что он говорит, кому он говорит и зачем он говорит. Он знает, что у него друзей много, людей, с которыми он играл в Динамо... Зачем, даже если он имеет свое мнение, говорить это в голос? Это в голове не укладывается. Хочет возвращения российских футболистов, клубов... Ну идиот", – сказал Милевский в своем TikTok.

Напомним, ранее Горан Попов, выступавший за Динамо с 2010-го по 2014-й годы заявил, что ждет возвращения россиян в международный футбол.

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