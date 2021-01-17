"Для меня очень важно провести зимнюю подготовку. Этот месяц, как бы тяжело не было, я буду бежать, чтобы набрать форму, чтобы ноги были готовы. Если я буду в форме, если я буду готов, голы и передачи придут – это несомненно.

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Мне просто сейчас интересно сравнить уровень белорусского чемпионата и украинского, что я могу здесь показать. Это сейчас для меня цель номер один. Интересно понять с первых матчей, уже жду не дождусь, какая разница. Буду наблюдать и за собой, и за соперниками. Будет очень интересно", – поделился Милевский в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. К этому 36-летний форвард выступал за Динамо Брест.

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