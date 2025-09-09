Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский сопоставил современное поколение футболистов с тем, в котором выступал сам во время своей карьеры.

– Поговаривают, что современному футболу не хватает характеров, харизматичных лидеров.

– Полностью согласен. Раньше даже в УПЛ кого не назовешь – в Днепре Коноплянка, Селезнев, Ротань, Зозуля, Русол; в Металлисте Рыкун, Девич, Шелаев, Слюсар, Березовчук, тот бедолага Ганцарчук; в Динамо Гусев, Шовковский, Милевский, Алиев, Несмачный. Сейчас – ну кто? Ярмоленко остался.

То же – чемпионат Италии: Зеедорф, Пирло, Кака, Дзанетти, Камбиассо, Гаттузо. В Англии тоже: Ширер, ван Перси, Анри, Тевес, Роналду, Руни.

– Более нежный футбол стал, получается?

– Да не то что более нежный... Я не могу вот так всех имен назвать, чтобы были такие глубины.

– Но, возможно, стали сейчас профессиональнее?

– А что толку? Хорошо, они профессиональнее, дисциплинированнее, не выпивают, играют в Counter-Strike. Ну вот они поехали на молодежный чемпионат Европы, приехали обратно – и что? За того хотят столько-то денег, за того – столько-то.

Вот они поехали – ну и кто сейчас за них что захочет? Что сейчас нужно Ванату, чтобы его кто-то купил? Выходить в Лигу чемпионов, хоть куда-то выходить, чтобы на него смотрели (интервью записывалось еще до перехода Владислава в Жирону – прим.).

Что, он в УПЛ будет играть с афишей Динамо Киев – Кудривка, б***ь? СК Полтава будет забивать. Кому это интересно? – сказал Милевский в эфире программы Футбольный диван.

