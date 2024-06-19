"Ситуация немного похожа на на ЧМ-2006, когда сборная Украины проиграла испанцам (0:4) в стартовом матче, но потом победила Саудовскую Аравию (4:0), Тунис (1:0) и вышла из группы, но отличие в том, что у нас оставались игры с менее статусными соперниками. Что касается матча с испанцами, то я тогда был самым молодым в команде и с меня "взятки гладенькие". Больше всего критики досталось в адрес наших ветеранов: Шевы, СаШо, Вороны.

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Наши дедушки после матча с Испанией собрались за ужином за бокалом вина и серьезно между собой поговорили по-мужски. Андрей Шевченко тогда сказал: "Да, Испания сильнее нас. Но этот матч уже нужно забыть! Мы должны выйти из группы". После этого разговора мы разнесли Саудовскую Аравию, обыграли Тунис и вышли из группы. И болельщики сразу сменили гнев на милость. Поэтому, надеюсь, нынешняя сборная Украины повторит наш путь", – сказал Милевский в интервью для Sport-express.ua.

Напомним, что кроме Румынии соперниками Украины в группе E являются Словакия и Бельгия. Поединок со словаками состоится 21 июня (начало в 16:00), а с бельгийцами – 26 июня (начало в 19:00).

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