Милевский: Шпилевский с первого дня хотел меня убрать с Динамо, возможно боялся меня

Бывший нападающий Динамо Брест Артем Милевский рассказал свою версию того, почему он покинул белорусский клуб.

"Правду знают все игроки футбольного клуба Динамо. Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была.

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Главный тренер Шпилевский с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился.

Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья", – цитирует Милевского Спорт-Экспресс со ссылкой на TUT.

К слову, недавно фанаты брестского Динамо обратились к наставнику команды с требованием вернуть Милевского.

Напомним, Динамо Брест и Милевский расторгли контракт по обоюдному согласию.

Отметим, агент Милевского Александр Панков в комментарии "Футбол 24" отметил, что причины прекращения сотрудничества только футбольные.

По словам Панкова, Милевский не вписывается в игровые схемы нового главного тренера динамовцев.

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