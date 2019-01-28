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Милевский: Сейчас в раздевалке Динамо Брест даже "послать" некого

28 января 09:15 397 Читати українською
Милевский: Сейчас в раздевалке Динамо Брест даже "послать" некого
Артем Милевский / Фото: Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Милевский рассказал об атмосфере в команде после своего возвращения в белорусский клуб.

"Сейчас в раздевалке даже послать некого – так шутим с пацанами. В команде сейчас все звезды.

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Хорошо, что все ребята простые: начиная с меня и заканчивая Пашей Нехайчиком.

Рад вернуться. Будем готовиться к сезону – время есть", – цитирует Милевского издание Прессбол.

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Мир Артем Милевский Артем Милевский Динамо Брест Динамо Брест
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