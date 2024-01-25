Милевский сделал стильный подарок дочери Суркиса: "Папе привет"
25 января 20:05 - Читати українською
Артём Милевский любезно одевает известных людей, причастных к футболу.
Яна Суркис, дочь президента Динамо Игоря Суркиса, похвасталась подарком от бывшего нападающего клуба.
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"Это я в своей новой, модной и очень теплой шапке! Спасибо Милевскому за подгон", – написала Яна в соцсетях. "На здоровье. Папе привет", – ответил Милевский.
Артем не обошел вниманием и звездного фаната Шахтера Андрея Беднякова. Известный актер и телеведущий готов менять свои футбольные симпатии: "Тими, спасибо за шапку! Завтра иду устраиваться в структуру Динамо! Буду скаутом".
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