Яна Суркис, дочь президента Динамо Игоря Суркиса, похвасталась подарком от бывшего нападающего клуба.

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"Это я в своей новой, модной и очень теплой шапке! Спасибо Милевскому за подгон", – написала Яна в соцсетях. "На здоровье. Папе привет", – ответил Милевский.

Артем не обошел вниманием и звездного фаната Шахтера Андрея Беднякова. Известный актер и телеведущий готов менять свои футбольные симпатии: "Тими, спасибо за шапку! Завтра иду устраиваться в структуру Динамо! Буду скаутом".

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