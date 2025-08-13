Мила, девушка 40-летнего экс-форварда Динамо и сборной Украины, опубликовала фотографию сплетенных рук. На одной из них роскошное кольцо, а музыкальным сопровождением выступила песня "Свадьба" в исполнении Владимира Ижицкого.

Роналду сделал Джорджине предложение – известен ответ на роскошное кольцо (ФОТО)

"Если даже Криш решился, то мы обязаны", – остроумно подписала фотографию Мила, намекая на недавнее предложение Криштиану Роналду Джорджине Родригес. Милевский сделал репост со своей подписью: "По*уй та баллистика".

Добавим, что пара начала публиковать первые совместные фотографии в ноябре 2024 года, однако Артем и Мила не слишком охотно рассказывают о своих отношениях на публику.

