– Артем, как тебе матч?

– Было видно, что Динамо играло под нагрузками. А во-вторых, на Мальте была жара +37, и это тоже сказывалось. Хамрун – полупрофессиональная команда. Там ребята, наверное, кроме футбола, еще и в банке работают и курьерами пиццу развозят, не в обиду будет сказано. Динамо такую команду должно на одной ноге обыгрывать, что киевляне и сделали. После первого матча уже все решено, тут и к гадалке не ходи.

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– Кто был лучшим игроком Динамо в этом матче?

– Моментами понравился Ванат своими ускорениями. Также понравилось, как Ярмоленко уверенно ошибается. Это уже такой дядька, что пятками обыгрывать может, а если ошибется, то ничего страшного – Михавко подстрахует. Ярмоленко – это уже сформированный футболист. Он знает, как уверенно ошибаться, а это говорит о многом. Буя гол плюс ассист сделал – молодец! Я его поздравляю. Так держать всем!

– Если пофантазировать, то с каким счетом Динамо Милевского и Алиева на пике формы обыграло бы Хамрун?

– 4:0 точно. Кент бы четвертый со штрафного положил. Я думаю, Андрюха Ярмоленко и Буя прекрасно понимали, что это как товарищеская игра, и особо не напрягались.

– Следующий соперник Динамо – победитель пары Пафос – Маккаби Хайфа, которые сыграли первый матч вничью 1:1. Что скажешь о предстоящем противостоянии?

– Думаю, Маккаби пройдет Пафос. Здесь уже будет интересно. Динамо будет тяжело. Израильские клубы – это не подарок. Я помню, как играл в составе Динамо Брест против Маккаби Тель-Авив в третьем раунде отбора Лиги чемпионов. Прилетаем 14 сентября в Израиль, а там +36! Дышать нечем, жара, бежать невозможно, поле желтого цвета – как сено! Нам было очень тяжело. Поэтому плюс для киевлян, что матч состоится не в Израиле, – цитирует Милевского издание BLIK.

Напомним, что ответный матч Динамо против Хамрун Спартанс запланирован на 29 июля в Люблине, Польша.

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