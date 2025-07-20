Дорофеева исполнила гимн Украины перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Известный украинский футболист Денис Бойко выложил фото с певицей на стадионе Уэмбли, где проходил поединок.

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Экс-игрок Динамо Артем Милевский резко отреагировал на сообщение Бойко в своих соцсетях.

"Поехал в джокер всех обманывать. Представляю, сколько было бы хейта и комментариев, если бы мы с Алиевым выставили фото с Уэмбли.

Выезжают просто все кому не лень, б***. Вот этот Вася, б***ь, куда он поехал, б***ь? Как он поехал, б***ь? Поехал джокер всех дурить, всех обманывать. Кому не лень – все ездят. Ну это нормально, пацантре, б***ь? Е***и просто. Все, б***ь", – сказал Милевский в своем Telegram-канале.

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