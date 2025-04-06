Милевский сознался, почему критикует Ваната: "Я не душу его"
Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский признался, чего хочет от форварда "бело-синих" Владислава Ваната.
"Почему так "гружу" Ваната? Я просто хочу, чтобы лучше играл, поехал в какой-то зарубежный клуб. Хочу, чтобы у него все получалось, и он забил много голов. Я не душу его", – сказал Милевский для Telegram-канала Футбольный сектор.
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Добавим, что между Артемом Милевским и Владиславом Ванатом возник конфликт из-за шутки нынешнего нападающего "бело-синих" о расстоянии от стадиона Динамо имени Валерия Лобановского до ближайшего караоке-бара, которое равно "мили".
В текущем сезоне Ванат провел 35 матчей за клуб, забил 17 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 11 миллионов евро.
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