"Мне понравилось, как мы провели сбор. Да, сначала в Турции были дожди, которые мешали нормально готовиться, но в целом все нормально. Было много тренировок, спаррингов.

Милевский зарабатывает в YouTube больше, чем в Минае – зарплата форварда самая низкая в карьере

Каждый спарринг в Турции мы играли в разном составе, использовали различные тактические схемы. Были разные варианты составов, тактик. Теперь есть много различных заготовок, будем воплощать их в жизнь.

У нас хороший диалог с тренером – где буду больше нужен, там и сыграю. У нас хорошая атмосфера в команде – все дружные, все общаемся. И не имеет значения кому сколько лет и у кого какой опыт. Надеемся, что покажем себя на футбольном поле", – сказал Милевский для официального сайта клуба.

Уже 13 февраля Минай будет принимать Зарю. После 13-ти туров УПЛ закарпатцы расположились на 11-й строчке.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди