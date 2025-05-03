Известный в прошлом футболист Динамо пообщался с подписчиками в своем Instagram и ответил на вопрос о будущем украинского полузащитника Челси Михаила Мудрика. Милевский не верит в большие перспективы для 24-летнего игрока.

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"Что будет с Мудриком? Ничего хорошего", – написал Милевский.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно о проваленной допинг-пробе вингера Челси Михаила Мудрика. По неофициальной информации, в организме футболиста обнаружили запрещенный препарат мельдоний. Игроку грозит дисквалификация на четыре года.

К слову, Михаил Мудрик перешел в Челси в январе 2023 года. В текущем сезоне украинец провел 15 матчей за клуб, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.

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