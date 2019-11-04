Милевский призвал арбитра назначить пенальти, показав видео на телефоне – курьезный VAR по-белорусски

В матче 27-го тура чемпионата Беларуси между Динамо Брест и солигорским Шахтером (1:1) арбитры допустили грубую ошибку.

Курьезный эпизод случился на 79-й минуте встречи. Арбитр матча и его помощники не увидели явную игру рукой защитника гостей после удара Михаила Гордейчука.

Милевский отличился элегантным ассистом и ведет Динамо Брест к чемпионству

Футболисты брестской команды активно доказывали арбитрам, что пенальти все-таки был. Сергей Кисляк взял мобильный телефон у фотографов и хотел показать видео судье. Но аргументов Милевского и его партнеров оказалось недостаточно – Динамо пришлось довольствоваться угловым ударом.

Заметим, что поединок завершился вничью (1:1), а в составе Динамо элегантным ассистом отметился Артем Милевский.

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