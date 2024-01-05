"Самая большая сумма, которую я терял в казино? Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался. Такая история была.

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А так я много не проигрывал. Боялся много проигрывать. Слава Богу, что я тратил деньги на другое", – рассказал Милевский во время стрима на Twitch.

Напомним, львиную долю своей карьеры Артем провел в Динамо (с 2002 по 2013 гг.), где у него были наибольшие заработки. Также экс-форвард сборной Украины поиграл за ряд зарубежных клубов, а закончил в Минае. Недавно 38-летний Милевский попал в больницу, где лечился от алкозависимости.

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