Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский не считает, что провел свою лучшую карьеру футболиста.

"О чем жалею? Такого не много. Возможно, хотел бы что-то в прошлом изменить – наверное, это касается футбола.

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Надо было немного с Динамо Киев все сделать по-другому, и, возможно, я бы тогда еще поиграл несколько сезонов, несколько лет, если бы остался в команде", – сказал Милевский для Youtube-канала "Ходят Слухи".

Напомним, в расцвете своей карьеры Артем из-за систематических нарушений режима потерял место в составе Динамо и был вынужден покинуть киевский клуб в 2013-м.

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