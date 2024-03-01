"Мы смотрели футбол. Реал Мадрид – Унион Берлин, Лига чемпионов, осенью. Я, как всегда по тем временам, дал джаза, ром попивал. Мы с Сергеем (близкий товарищ с недавних времен) поспорили... Он говорит: "Может, съездим прокапаемся? В больницу...".

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Я ему говорю, что давай подожди, завтра. Мне не было плохо, но я понимал, что пора из этого состояния выходить, все оттягивал и оттягивал. В общем, поспорили, что если Реал выиграет, то я соглашаюсь и едем прокапаться. Условно только прокапаться. На тот момент речь была только об этом.

0:0, 90+4-я минута, Беллингем забивает. 1:0 Реал выиграл, ну, собираем вещи и едем. Вызвали скорую, туда сели и выехали. Приезжаем, туда-сюда, думаю, сейчас прокапаюсь и домой опять. Но в итоге сложилось так, что говорят "вам нужно остаться".

Ну, я без паники, думаю останусь, день-два, сделаю все процедуры и все, я свободен, буду гулять, вернусь живьем, и в результате... Я засыпаю. Под капельницей. Меня усыпляют. А просыпаюсь только через 6 дней. Но мое первое впечатление было, что мне дали какое-то снотворное, и я поспал часов 20, 24. Просыпаюсь, весь в проводах. Пацаны стоят, говорят: нормально? Ты 6 дней спал. Ну, как врачи объяснили, я был в искусственной коме", – поделился Милевский отрывком интервью в своем Telegram-канале.

Напомним, в сентябре прошлого года Александр Алиев сообщил, что Милевский в очень тяжелом состоянии. Позже стало известно, что президент Динамо Игорь Суркис оплатил пребывание Артема в больнице.

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