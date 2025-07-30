Бывшая звезда Динамо Артем Милевский рассказал, что ответный матч киевлян в квалификации Лиги чемпионов против мальтийского Хамруна так и не увидел.

"Всем доброго вечера. Только приехал с Банникова, не смотрел игру. Почему? Ну давайте еще что-то будем Мальте говорить. Давайте дождемся соперника поинтереснее. Пафос или Маккаби. Там будет интересно. А что Мальту смотреть? Люди-банкиры", – поделился Милевский в своем Telegram-канале.

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Напомним, Динамо прошло Хамрун во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, победив соперника из Мальты с общим счетом 6:0. Уже сегодня киевляне узнают следующего соперника в матче между Пафосом и Маккаби Тель-Авив – первый матч завершился ничьей 1:1.

К слову, "бело-синие" уже 2 августа начнет участие в новом сезоне чемпионата Украины матчем против Вереса, начало в 15:30.

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