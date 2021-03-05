"Да, я когда-то говорил, что буду играть только за свой родной клуб, но так сложилась ситуация, что буду играть против них. Имеем то, что имеем. Конечно, я жду этого матча, хочется всех увидеть, поздороваться, вспомнить какие-то истории. Кого хотел бы увидеть? Олега Гусева, конечно, Огнена Вукоевича. Это из тех, кто остался.

Легионер Миная "нокаутировал" Милевского в матче с Олимпиком – видео неожиданного удара

Что бы я сказал Мирче Луческу при встрече? Честно, я не знаю, будет ли время с ним пообщаться. Вот с Юрием Калитвинцевым, который приезжал на прошлой неделе, хотелось перекинуться словами, но не было времени совсем с ними поговорить, не успели. Посмотрим, будет ли возможность пообщаться с Луческу, какая будет обстановка, у кого какое настроение. Не хотим хвастаться и бить себя в грудь, что сможем взять очки с Динамо, но скажу точно, что Минай сможет дать бой киевлянам, тем более болельщики придут. Если забью, буду ли праздновать? Нет, не собираюсь", – цитирует Милевского официальный сайт Миная.

Отметим, что противостояние закарпатцев и Динамо состоится 7 марта, начало встречи в 14:00.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє