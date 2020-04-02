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Милевский: Приходили сообщения типа: "Проиграл в казино, вышли 1000 гривен" – не от Суркиса

19:30 85 Читати українською
Милевский: Приходили сообщения типа: "Проиграл в казино, вышли 1000 гривен" – не от Суркиса
Артем Милевский / Фото из открытых источников

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский, который сейчас защищает цвета брестского Динамо, рассказал о знакомствах в интернете.

"Много сообщений в директ приходит. Например: "У меня украли деньги, помоги, вышли 500 гривен". Или: "Я проиграл в казино – вышли мне 1000 гривен". Не от Игоря Суркиса. Нет. Такое пишут, вообще.

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И это не всегда обязательно девушки. Как-то познакомился с чуваком из Днепра, который работает бортпроводником. Пригласил меня в Абу-Даби, где он живет с женой. В прошлом году я полетел – походили по ресторанам.

Если адекватный человек, я отвечаю ему. В тех же комментариях. Бывает, пишут: "Что вы там, клоуны. Во что вы играете, йопта". Своих фраз нет. Мне интересно, иногда ничего делать вечером. Если комментарий понравился – отвечу. Я простой человек", – сказал Милевский в эфире YouTube-канала Трендец.

В прошлом году бывший форвард киевлян стал чемпионом Беларуси в составе Динамо Брест. На днях он отметился первым голом в текущем сезоне, принес своей команде победу и оказался в символической сборной тура. Сейчас Динамо с 4 пунктами занимает 5 место.

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