"Тимощук – это просто х*й. Мне о нем нечего сказать. Я с ним никогда близко не общался, даже когда в сборной был.

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Он постоянно общался с Левченко и другими ребятами, но не со мной и Алиевым. Как оказалось, чуйка нас не подвела.

Как Тимощук вел себя в сборной? Ставил из себя, типа он "очень хороший футболист". Но я его близко к себе никогда не подпускал. Я думаю, Тимощук уже никогда не вернется в Украину. Алиич ему точно впизд*рит боковой", – сказал Милевский в комментарии Sport-Express.

Напомним, накануне спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Тимощука, который требовал снять санкции, наложенные на него УАФ.

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