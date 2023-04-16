Бывший нападающий Динамо и сборной Украины ярко анонсировал Пасху. "С наступающим, Украина", – написал Миля, держа пасхальные яйца.

Милевский заинтриговал очередным философским постом, вспомнив об Украине

Впрочем, далеко не все подписчики оценили порывы Артема. Один написал: "Весна пришла, Миля прилетел". 38-летний экс-форвард резко ответил: "Куда б*я прилетел. Это вы все на*ер уе*али, клоуны, я здесь с 24-го и до победного".

К слову, Милевский объявил о завершении карьеры футболиста в августе 2021 года. Его последним клубом был Минай.