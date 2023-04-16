Милевский превратил поздравление с Пасхой в разборки: "Это вы уе*али, клоуны, а я здесь до победного"
16 апреля 20:06 - Читати українською
Артём Милевский даже в большие праздники вынужден отбиваться от атак хейтеров.
Бывший нападающий Динамо и сборной Украины ярко анонсировал Пасху. "С наступающим, Украина", – написал Миля, держа пасхальные яйца.
Милевский заинтриговал очередным философским постом, вспомнив об Украине
Впрочем, далеко не все подписчики оценили порывы Артема. Один написал: "Весна пришла, Миля прилетел". 38-летний экс-форвард резко ответил: "Куда б*я прилетел. Это вы все на*ер уе*али, клоуны, я здесь с 24-го и до победного".
К слову, Милевский объявил о завершении карьеры футболиста в августе 2021 года. Его последним клубом был Минай.
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