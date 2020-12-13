"Пожму ли руку Денису Бойко? В 2020 году все возможно.

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Устал уже об этом говорить, не буду рассказывать никакие истории. Такой год, я не хочу никому ничего сейчас говорить. Пусть Денис и его семья будут живы и здоровы, пусть все хорошо будет у его детей. Не хочу дальше это продолжать", – сказал Милевский для YouTube-канала Sport Arena.

Напомним, Артем часто негативно отзывался о Бойко, из-за истории с игрой в карты, где якобы голкипер пытался мухлевать и был пойман на этом.

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