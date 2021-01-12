Нападающий Миная Артем Милевский вынужден отказываться от некоторых радостей в свой день рождения.

Ветеран сделал публикацию в Instagram по случаю своего 36-летия.

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"Ничего нового! Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются", – написал Милевский. Легенда Шахтера Дарио Срна решил поддержать нападающего, с которым не раз сражался на футбольном поле: "Поздравляю с днем рождения, друг. Скоро увидимся".

Добавим, что Милевский в декабре вернулся в Украину, подписав с Минаем контракт на 1,5 года.

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