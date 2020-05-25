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Милевский после поражения в финале Кубка Беларуси нашел утешение в объятиях девушки – форвард Динамо поделился фото

12:50 141 Читати українською
Милевский после поражения в финале Кубка Беларуси нашел утешение в объятиях девушки – форвард Динамо поделился фото
Артем Милевский в финале Кубка Беларуси / Tut.by

Нападающий брестского Динамо, похоже, недолго грустил после упущенной возможности выиграть трофей.

Напомним, Динамо Брест проиграло БАТЭ в финале Кубка Беларуси, пропустив единственный гол на последних секундах экстра-тайма. 35-летний Милевский вышел в старте, но из-за травмы вынужден был покинуть поле.

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Впрочем, проигранный трофей не слишком испортил настроение бывшему форварду сборной Украины. Очевидно, в этом ему помогла Валерия – девушка Артема, которая составила ему компанию за ужином. Соответствующую фотографию Милевский выложил в Instagram.

К слову, Милевский выиграл в составе Динамо Брест 5 трофеев. Его контракт рассчитан до конца текущего года.

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Теги
Украинцы за рубежом Девушки футболистов Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Мир Артем Милевский Артем Милевский
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