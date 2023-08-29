Бывший нападающий Динамо Артем Милевский получил особую миссию в преддверии матча плей-офф квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

Болельщики Динамо передали через Милевского подарок для Олега Гусева. Это картина с изображением легенды "бело-синих" в игровой форме киевского клуба.

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"Анатольевич, братва передала. Удачи с турками. Я передам Олегу Гусеву", – написал Милевский в Instagram.

Ассистент Мирчи Луческу быстро отреагировал, в комментариях поблагодарив за презент.

Напомним, ответный матч Бешикташ – Динамо состоится 31 августа в Стамбуле. Первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций завершился поражением киевлян со счетом 2:3. Решающий гол "бело-синие" пропустили уже в компенсированное время. Чтобы сыграть осенью в еврокубках, Динамо нужно побеждать в Стамбуле.

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