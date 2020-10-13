Милевский покинет Динамо Брест этой зимой – форвард вспомнил самые яркие моменты в составе чемпиона Беларуси
Нападающий Динамо Брест Артем Милевский уже этой зимой покинет белорусскую команду.
"Брест! Тогда все только начиналось. Быть добру и мирного неба Беларуси. Паша Савицкий, мы, типа, рексы. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда", – подписал видео Милевский в своем Instagram.
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Отметим, что Милевский присоединился к Динамо Брест в января 2019 года и помог прервать 13-летнюю гегемонию БАТЭ, став чемпионом Беларуси. Контракт Артема с клубом рассчитан до января 2021 года.
В составе белорусского клуба экс-форвард киевского Динамо и сборной Украины в целом провел 96 матчей, записав в свой актив 18 голов и 30 ассистов.
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