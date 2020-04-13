Милевский похвастался стильной защитной маской – форвард готовится к "темным временам"

Форвард Динамо Брест Артем Милевский продемонстрировал, что придерживается мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Украинец сфотографировался в лифте с защитной маской на лице. На новом "аксессуаре" Милевского можно заметить надпись "Don't Panik".

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Нападающий брестского Динамо не забыл напомнить всем об опасности болезни, которая шокировала весь мир. "Темные времена. Берегите своих", – подписал фотографию Милевский в своем Instagram.

Напомним, бывшему игроку сборной Украины приходится выходить на поле, поскольку Беларусь все еще удерживается от масштабных мер безопасности в условиях пандемии.

Милевский голом принес Динамо Брест победу в дебютном матче Хачериди в чемпионате Беларуси