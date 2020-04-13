toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Милевский похвастался стильной защитной маской – форвард готовится к "темным временам"

20:16 126 Читати українською
Милевский похвастался стильной защитной маской – форвард готовится к "темным временам"
Артем Милевский / Сайт Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Милевский продемонстрировал, что придерживается мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Украинец сфотографировался в лифте с защитной маской на лице. На новом "аксессуаре" Милевского можно заметить надпись "Don't Panik".

"А бухло где?" – Милевский доказывает, что правильное питание является залогом противодействия коронавирусу

Нападающий брестского Динамо не забыл напомнить всем об опасности болезни, которая шокировала весь мир. "Темные времена. Берегите своих", – подписал фотографию Милевский в своем Instagram.

Напомним, бывшему игроку сборной Украины приходится выходить на поле, поскольку Беларусь все еще удерживается от масштабных мер безопасности в условиях пандемии.

Милевский голом принес Динамо Брест победу в дебютном матче Хачериди в чемпионате Беларуси

blog_ava
Суркис озвучил план, как Динамо и Шахтер могут поднять общий уровень УПЛ
06:30
571
Теги
коронавирус Беларусь Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
19
час
:
47
мин
Агробизнес
18:00
Минай
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук