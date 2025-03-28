Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал, кем хотел бы работать в структуре "бело-синих".

“Не хочу и не люблю тренировать. Смотрю на тренеров – и мне их жалко. Мне это неинтересно.

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Мне интересно найти какого-то нападающего, похожего на меня, и привести его в Динамо, чтобы у него получилось. Интереснее работать именно с нападающими в структуре", – сказал Милевский в эфире своего TikTok-канала.

Напомним, Артем Милевский выступал за киевское Динамо в 2002-2013 гг. Кроме "бело-синих" бывший форвард играл за команды из Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции, Беларуси и России. В 2021 году экс-игрок сборной Украины завершил карьеру футболиста.

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