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Милевский пяткой помог брестскому Динамо одержать победу в чемпионате Беларуси

10:15 78 Читати українською
Милевский пяткой помог брестскому Динамо одержать победу в чемпионате Беларуси
Артем Милевский / ФК Динамо Брест

Команда экс-игрока сборной Украины Артема Милевского продолжает триумфальное шествие за чемпионством – украинец в очередной раз помог своей команде.

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский, который сегодня защищает цвета одноименного клуба из Бреста, ассистировал своему партнеру по команде Павлу Савицкому.

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В матче 24-го тура чемпионата Беларуси против Немана украинец на 81-й минуте эффектно отпасовал пяткой на партнера и белорусский полузащитник забил решающий гол в матче. К слову, через четыре минуты наш форвард получил желтую карточку.

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В старте Динамо вышли также Александр Нойок и Алексей Хобленко. Первый, как и Артем, провел полный матч, а Хобленко был заменен во втором тайме.

В турнирной таблице команда украинцев продолжает удерживать лидерство, имея 61 очко после 24-х встреч. На шесть пунктов от Динамо отстает БАТЭ, однако у борисовцев есть игра в запасе. Следующий матч Динамо Брест проведет 20 октября против Слуцкая.

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