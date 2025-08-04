"На самом деле Мальта, Пафос и Црвена Звезда или Лех Познань – это же не Бенфика или Интер какой-то там, не знаю... В принципе, нужно выходить в группу", – сказал Милевский в своем телеграм-канале.

Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов

Напомним, что по результатам сегодняшней жеребьевки потенциальным соперником Динамо в плей-офф раунде квалификации станет победитель пары Лех Познань (Польша) – Црвена Звезда (Сербия). Матчи этой стадии состоятся 19/20 и 26/27 августа.

Уже завтра, 5 августа, Динамо проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса. По итогам этой пары победитель продолжит борьбу в Лиге чемпионов, а команда, проигравшая, традиционно перейдет в Лигу Европы. Начало игры – в 21:00. На старте квалификации ЛЧ киевляне дважды обыграли мальтийский Хамрун Спартанс с одинаковым счетом 3:0.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы – Шахтер и Динамо получили оптимальных соперников