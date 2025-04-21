Милевский отреагировал на критику Шовковского от Бебеха – категоричный ответ экс-динамовца
11:18 - Читати українською
Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский не поддержал слова комментатора Романа Бебеха относительно русского языка на матчах УПЛ.
В 25-м туре украинской Премьер-лиги Динамо принимало дома Оболонь. Во время игры комментатор поединка Роман Бебех раскритиковал тренеров обеих команд за употребление русского языка во время матчей и предложил их штрафовать.
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На соответствующий пост комментатора в Instagram отреагировал экс-нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский:
"Шляпа. Отписка, Бебех", – написал Милевский.
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