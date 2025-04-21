Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский не поддержал слова комментатора Романа Бебеха относительно русского языка на матчах УПЛ.

В 25-м туре украинской Премьер-лиги Динамо принимало дома Оболонь. Во время игры комментатор поединка Роман Бебех раскритиковал тренеров обеих команд за употребление русского языка во время матчей и предложил их штрафовать.

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На соответствующий пост комментатора в Instagram отреагировал экс-нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский:

"Шляпа. Отписка, Бебех", – написал Милевский.

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