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Милевский отличился ассистом и принес победу Динамо Брест в матче против Торпедо-БелАЗ

08:00 22 Читати українською
Милевский отличился ассистом и принес победу Динамо Брест в матче против Торпедо-БелАЗ
Артем Милевский / Фото ФК Динамо Брест

Динамо Брест начал с победы новый сезон чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 1-й тур

Торпедо-БелАЗ – Динамо Брест – 1:2

Голы: Горбачик, 90+3 – Нехайчик, 63, Фамаех, 87

Милевский и еще двое украинцев завоевали Суперкубок Беларуси, победив БАТЭ

Динамо на выезде обыграло Торпедо-БелАЗ. Украинский форвард гостей Артем Милевский отметился результативной передачей во время второго гола. Хозяева сумели отквитать лишь один мяч.

Напомним, Милевский зимой вернулся в Динамо Брест с венгерской Кишварды.

Теги
Видеоновости Мир Артем Милевский Артем Милевский Беларусь Торпедо БеЛАЗ Торпедо БеЛАЗ Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
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