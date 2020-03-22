Милевский откровенно рассказал об отношении к коронавирусу в Беларуси – единственной стране Европы, где играют в футбол

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский заверил, что белорусы не слишком озабочены угрозой коронавируса.

"Играем только мы и турки (Турция позже все же принял решение об остановке чемпионата – прим. Футбол 24). Мое мнение – нужно быть осторожным, мыть руки, как можно меньше общаться с людьми.

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Я сейчас обедаю, в Беларуси все открыто. В масках вообще никто не ходит. В Украине маска стоит 5 долларов? Я слышал в Европе маска вообще стоит 5 евро", – рассказал Милевский в телефонном разговоре с Алиевым на YouTube-канале Кент.

Напомним, в первом туре белорусской Высшей лиги Динамо Брест расписало ничью с новичком Смолевичи (1:1), Милевский провел на поле весь матч.

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