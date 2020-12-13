"Хотел бы я поиграть под руководством Луческу? Да куда уже играть? У них там пацаны бегают по 20-25 лет.

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А относительно критики о его назначении в Динамо... Я же не его критиковал. Сколько можно уже об этом говорить? Я не то что критиковал. Я удивляюсь даже ему. Как можно после 13 лет в Шахтере, бросания шапки, после всего этого прийти в Динамо.

Я не говорю о нем ничего плохого. Я говорю о решении функционеров Динамо. Раньше же Динамо и Шахтер шли очко в очко до последнего тура, и тут Луческу – тренер Динамо. Мне очень интересно, у кого появилась эта идея", – сказал Милевский в комментарии YouTube-каналу "SportArenaTV".

Напомним, недавно опытный форвард стал свободным агентом после завершения контракта с Динамо Брест.

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