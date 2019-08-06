Милевский оценил уровень УПЛ: Я некоторые матчи не могу досмотреть до конца

Нападающий Динамо Брест рассказал о своем отношении к чемпионату Украины.

После ухода из киевского Динамо в 2013 году форвард выступает исключительно за рубежом.

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"Наверное, буду возвращаться в Украину. Хотя не знаю. Посмотрим. Тренировать пока не планирую. Если честно, я некоторые матчи до конца досмотреть не могу. Я лучше ночью хоккей посмотрю – NHL. Или NBA. Такое шоу, диджеи на трибунах, звезды , все в напряжении", – сказал Милевский в интервью onliner.

Напомним, 34-летний форвард является четырехкратным чемпионом Украины. Все титулы он добыл вместе с киевским Динамо.

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