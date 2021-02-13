"Хорошие эмоции. Рад очень вернуться, снова выступать в УПЛ. Конечно, результат не такой, как мы ожидали. Разбирали игру соперника, нам указывали, как они будут играть. Но пропустили два быстрых гола в контратаках. Затем сразу забили во втором тайме, как все стало налаживаться, появились подходы, моменты. Результат не очень. Готовимся к Александрии. Хотелось бы, чтобы дебют получился лучше.

Неудачное возвращение Милевского в Украину в видеообзоре матча Минай – Львов – 1:2

У меня вообще первый раз такое на памяти, что УПЛ начинается в середине февраля. Всегда было в начале марта. Условия так себе, на троечку или два с плюсом. Но поле было одинаковым и для Львова, и для Миная. Соперник за счет двух быстрых голов доиграл до победы. Но у нас были моменты во втором тайме. Должны были как минимум не проигрывать.

Мог сыграть больше, отлично себя чувствовал. Но не мне решать, сколько мне отводится времени на футбольном поле. Будем надеяться, что дальше – больше, будем набирать очки. Все команды идут рядом, будет интересно.

Показалось, что я не хотел покидать поле? Я чувствовал, что у нас начало получаться, Шиндер забил, счет 1:2, у нас моменты, давление. Уверен, что я бы еще помог, но решать не мне", – поделился Милевский в программе Тур Online.

Львов удержал тяжелую победу над Минаем – Милевский дебютировал за "лис" в УПЛ, но не забил