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Милевский объяснил, почему стремился вернуться в чемпионат Беларуси

06:30 175 Читати українською
Милевский объяснил, почему стремился вернуться в чемпионат Беларуси
Артем Милевский / Фото ФК Динамо Брест

Украинский форвард Динамо Брест Артем Милевский признался, что осуществил мечту своего отца.

"Возвращение в чемпионат Беларуси – это очень важно для меня. Мой папа мечтал, чтобы я играл здесь. И я очень хотел здесь однажды поиграть.

Милевский: Мы приезжали на тренировку Динамо после дискотеки и возили там всех, они были просто трупами

Я все равно из Минска. Это было для меня всегда интересно. Это грандиозное событие последних лет для меня", – сказал Милевский в программе AUTO ГОЛ!.

Напомним, 34-летний форвард вернулся в Динамо Брест зимой. Ранее он был вынужден покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером.

В текущем сезоне чемпионата Беларуси Миля провел 19 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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Мир Артем Милевский Артем Милевский Беларусь Динамо Брест Динамо Брест
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