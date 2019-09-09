Милевский объяснил, почему стремился вернуться в чемпионат Беларуси

Украинский форвард Динамо Брест Артем Милевский признался, что осуществил мечту своего отца.

"Возвращение в чемпионат Беларуси – это очень важно для меня. Мой папа мечтал, чтобы я играл здесь. И я очень хотел здесь однажды поиграть.

Милевский: Мы приезжали на тренировку Динамо после дискотеки и возили там всех, они были просто трупами

Я все равно из Минска. Это было для меня всегда интересно. Это грандиозное событие последних лет для меня", – сказал Милевский в программе AUTO ГОЛ!.

Напомним, 34-летний форвард вернулся в Динамо Брест зимой. Ранее он был вынужден покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером.

В текущем сезоне чемпионата Беларуси Миля провел 19 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця