"Ребята, что вы тут устраиваете? Я же удалил специально это видео про Андрея. Зачем это здесь показывать? Это ваш канал что ли? Хотите обсуждать – обсуждайте в другом месте. Здесь этих обсуждений не будет.

Ярмоленко включил режим Милевского, Отчитав фаната: "Я от тебя на сколько старше?"

Интересно узнать, что я думаю на этот счет? Любопытные вы люди. Так я вам и рассказал. У меня есть свое мнение, которое я оставлю при себе. Давайте закрывать эту тему, не провоцируйте меня, потому что я все равно не отвечу", – сказал Милевский в прямом эфире своего ТикТок.

Напоминаем, что во время разминки перед матчем 1/4 финала Кубка Украины между Динамо и Рухом (1:0) 35-летний футболист вступил в перепалку с болельщиком, проведя с ним воспитательную беседу: "Смотри, тебе сколько лет? 14? А мне 35. Я старше тебя на сколько лет? Посчитай. На 21. И ты как меня называешь? Ярмола, Ярмола?"

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