"Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, и не попить пива. Для меня это вообще дико. Что нынешняя молодежь делает после игры? Водичка и все?" – сказал Милевский в интервью Espreso.TV.

Милевский имел согласованный контракт с Рухом – СМИ сообщил причины срыва трансфера

Недавно 35-летний форвард вернулся в УПЛ, подписав контракт с Минаем на 1,5 года. По информации СМИ, зарплата Мили составит 100 тысяч грн в месяц.

В прошлом сезоне чемпионата Беларуси Артем провел 27 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

Рыбалка на Донбассе, моря и визит к первому тренеру – как звезды Динамо, Шахтера и сборной Украины проводят отпуск