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Милевский не вернется в Динамо Брест, – Панков

19:54 127 Читати українською
Милевский не вернется в Динамо Брест, – Панков
Артем Милевский и Александр Панков / Фото из соцсетей

Агент форварда Артема Милевского Александр Панков исключил возможность возвращения своего клиента в Динамо Брест.

Александр Панков заявил в Инстаграме, что украинский нападающий Артем Милевский не продолжит выступать за Динамо Брест, сообщает издание ua-football.

Милевский: Шпилевский с первого дня хотел меня убрать с Динамо, возможно боялся меня

По словам агента, Артем, скорее всего, продолжит карьеру за рубежом.

Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего форварда заинтересованы клубы из России и Бельгии.

Напомним, Милевский неожиданно разорвал контракт с Динамо Брест. Причиной этому стал конфликт с новым тренером, который вскоре тоже был уволен.

"Алло, я тебя еще утром уволил", – Милевский феерично передал привет уволенному тренеру Динамо-Брест

Теги
Мир Артем Милевский Артем Милевский Александр Панков Динамо Брест Динамо Брест
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