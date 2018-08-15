Милевский не вернется в Динамо Брест, – Панков

Артем Милевский и Александр Панков / Фото из соцсетей

Агент форварда Артема Милевского Александр Панков исключил возможность возвращения своего клиента в Динамо Брест.

Александр Панков заявил в Инстаграме, что украинский нападающий Артем Милевский не продолжит выступать за Динамо Брест, сообщает издание ua-football.

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По словам агента, Артем, скорее всего, продолжит карьеру за рубежом.

Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего форварда заинтересованы клубы из России и Бельгии.

Напомним, Милевский неожиданно разорвал контракт с Динамо Брест. Причиной этому стал конфликт с новым тренером, который вскоре тоже был уволен.

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