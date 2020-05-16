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Милевский не спас Динамо Брест от поражения – отсутствие украинцев стало фатальным

17:04 41 Читати українською
Милевский не спас Динамо Брест от поражения – отсутствие украинцев стало фатальным
Энергетик-БГУ – Динамо Брест – 2:1

Брестское Динамо проиграло Энергетику рамках 9-го тура белорусской Высшей лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Беларусь, Высшая лига, 9-й тур

Энергетик-БГУ – Динамо Брест – 2:1

Голы: Бакич, 40, Юдчиц, 47 – Кисляк, 90+4

Милевский сообщил о скором возвращении в Киев

Динамо накануне имело серьезные кадровые потери. Хачериди пока не отбыл дисквалификацию за скандальное удаление, а Нойок в предыдущем туре получил уже четвертую желтую карточку, поэтому пропускал отчетную встречу из-за перебора предупреждений. Неожиданно оказался на скамейке запасных и Милевский.

Без украинцев в составе брестская команда очень бледно выглядела в первом тайме и закономерно пропустила перед свистком на перерыв. Начало второй половины ухудшило ситуацию, ведь Динамо пропустило во второй раз. В общем, второй тайм гости провели значительно лучше. Не последнюю роль в этом сыграл Милевский, который вышел на поле на 62-й минуте, но создать камбэк не удалось. Лишь в компенсированное время Кисляк отыграл один мяч.

После этого поражения Динамо осталось на 6-й строчке турнирной таблицы чемпионата Беларуси, имея 13 очков. Энергетик-БГУ набрал 18 пунктов и сравнялся с лидером первенства – Торпедо.

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Теги
Украинцы за рубежом Олександр Нойок Олександр Нойок Артем Милевский Артем Милевский Энергетик-БГУ Динамо Брест Динамо Брест Беларусь Мир
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