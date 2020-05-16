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Милевский не спас – видео поражения Динамо Брест в матче против Энергетика-БГУ

20:06 27 Читати українською
Милевский не спас – видео поражения Динамо Брест в матче против Энергетика-БГУ
Энергетик-БГУ – Динамо Брест – 2:1

Брестское Динамо проиграло Энергетику в рамках 9-го тура белорусской Высшей лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Беларусь, Высшая лига, 9-й тур

Энергетик-БГУ – Динамо Брест – 2:1

Голы: Бакич, 40, Юдчиц, 47 – Кисляк, 90+4

Милевский стал единственным из украинских легионеров брестской команды, который принял участие в матче. Артем вышел на поле при счете 0:2 и помог своей команде отквитать один мяч, но на большее гостей не хватило.

Милевский не спас Динамо Брест от поражения – отсутствие украинцев стало фатальным

После этого поражения Динамо осталось на 6-й строчке турнирной таблицы чемпионата Беларуси, имея 13 очков. Энергетик-БГУ набрал 18 пунктов и сравнялся с лидером первенства – Торпедо.

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Видеоновости Мир Артем Милевский Артем Милевский Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
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