Милевский не спас – видео поражения Динамо Брест в матче против Энергетика-БГУ

Брестское Динамо проиграло Энергетику в рамках 9-го тура белорусской Высшей лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Беларусь, Высшая лига, 9-й тур

Энергетик-БГУ – Динамо Брест – 2:1

Голы: Бакич, 40, Юдчиц, 47 – Кисляк, 90+4

Милевский стал единственным из украинских легионеров брестской команды, который принял участие в матче. Артем вышел на поле при счете 0:2 и помог своей команде отквитать один мяч, но на большее гостей не хватило.

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После этого поражения Динамо осталось на 6-й строчке турнирной таблицы чемпионата Беларуси, имея 13 очков. Энергетик-БГУ набрал 18 пунктов и сравнялся с лидером первенства – Торпедо.