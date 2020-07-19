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Милевский: Не помню, чтобы Динамо с таким трудом занимало второе место

19 июля 06:30 - Читати українською
Милевский: Не помню, чтобы Динамо с таким трудом занимало второе место
Артем Милевский / фото: ФК Динамо Брест

Форвард брестского Динамо Артем Милевский прокомментировал борьбу за второе место УПЛ в текущем сезоне.

"Поздравляю наше всеми любимое Динамо с победой в Кубке Украины. А такой интриги за второе место я не помню, чтобы Динамо с таким трудом занимало второе место", – поделился Милевский на своем YouTube-канале.

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Отметим, Динамо обыграло Зарю (3:1) и поднялся на вторую строчку УПЛ. В заключительном туре УПЛ киевляне должны не проиграть Колосу, чтобы сохранить эту позицию.

Напомним, Милевский выступал за киевское Динамо с 2003 по 2013 годы. В общем, Артем провел за "бело-синих" 228 матчей, отметившись 81 голом и 54 ассистов.

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