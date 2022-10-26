Милевский не имеет шансов возглавить Динамо – Суркис видит для Артема лишь одну роль
Президент Динамо Игорь Суркис оценил возможность возвращения Артема Милевского в киевский клуб. Доля юмора от руководителя "бело-синих".
– Почему вы так долго доверяли "динамовским сердцам"?
– Верил в то, что они что-то могут сделать с командой. Как видите, я ошибался. Больше такого не повторится.
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– То есть нам не ждать Милевского во главе Динамо?
– Главным тренером точно нет. Милевского я рассматриваю только в статусе нового президента клуба, – цитирует Игоря Суркиса FanDay.
Напомним, Артём Милевский завершил карьеру игрока в 2021 году. Главным клубом в карьере скандального форварда было киевское Динамо – 4 титула чемпиона Украины, 276 матчей во всех турнирах и 87 голов. Около года назад появилась информация, что Милевскому могут предложить работу в Динамо, однако до подтверждения так и не дошло.