"Сборная Украины сегодня мне нравится гораздо больше, чем Динамо сейчас.

Милевский: Очень интересно, у кого появилась идея пригласить Луческу в Динамо

А кто бы мог возглавить "сине-желтых" после Шевченко? Ребров", – сказал Милевский в программе "Футбольный формат".

Напомним, недавно опытный форвард стал свободным агентом после завершения контракта с Динамо Брест. Последний матч за сборную Артем провел в 2012 году.

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