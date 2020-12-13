Милевский назвал своего фаворита на пост главного тренера сборной Украины после ухода из нее Шевченко
15:17 - Читати українською
Бывший форвард "сине-желтых" Артем Милевский поделился мыслями о национальной команде.
"Сборная Украины сегодня мне нравится гораздо больше, чем Динамо сейчас.
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А кто бы мог возглавить "сине-желтых" после Шевченко? Ребров", – сказал Милевский в программе "Футбольный формат".
Напомним, недавно опытный форвард стал свободным агентом после завершения контракта с Динамо Брест. Последний матч за сборную Артем провел в 2012 году.
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