Милевский назвал преимущество Динамо над Шахтером

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский не скрывает, что смотрел центральный матч 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (3:1).

"Динамо физически было хорошо подготовлено. Заметно, что после паузы они тест Купера побегали, шесть по 200 метров, 10 по 800 метров.

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Они готовы, супер, но есть индивидуальное мастерство. Отдал, вбежал, пробил, вынимай – с этим ничего не сделаешь", – сказал Милевский в эфире своего Youtube-канала.

Напомним, после Классического донецкий клуб увеличил отрыв от киевлян на 16 очков. Динамо расположилось на 4-й строчке.

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