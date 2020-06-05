toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Милевский назвал преимущество Динамо над Шахтером

08:58 189 Читати українською
Милевский назвал преимущество Динамо над Шахтером
Артем Милевский / Фото ФК Динамо

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский не скрывает, что смотрел центральный матч 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Динамо физически было хорошо подготовлено. Заметно, что после паузы они тест Купера побегали, шесть по 200 метров, 10 по 800 метров.

Милевский объяснил, почему не приезжает в лагерь сборной Украины

Они готовы, супер, но есть индивидуальное мастерство. Отдал, вбежал, пробил, вынимай – с этим ничего не сделаешь", – сказал Милевский в эфире своего Youtube-канала.

Напомним, после Классического донецкий клуб увеличил отрыв от киевлян на 16 очков. Динамо расположилось на 4-й строчке.

Шахтер – Динамо: Киев закручивает интригу – 30 минут футбола, тайм издевательства, тренеры и 4 игрока решили все

blog_ava
Миколенко рассекретил клички игроков Динамо – Караваев стал "жертвой" троллинга
09:24
294
Теги
Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Артем Милевский Артем Милевский Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
18
мин
Фрайбург
21:30
Боруссия Менхенгладбах
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук