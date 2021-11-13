"Ярмоленко. Ярмоленко – это очень серьезный характер. Ему до рекорда Шевченко 4 гола осталось.

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Побить рекорд Шевченко, представляете себе такое? Это на фоне того, что у Вест Хэми не очень получается, трудно, вроде бы, должны ставить. За сборную приехал, отыграл 90 минут, сделал все для команды, но в Вест Хэме его снова не ставят", – сказал Милевский в программе Коммент.Шоу.

Напомним, в текущем сезоне Ярмоленко провел в составе "молотов" 12 матчей во всех турнирах (однако в АПЛ сыграл всего 33 минуты). В составе же сборной Андрей – безоговорочный лидер.

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