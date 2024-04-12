"Для меня лучшим плеймекером всегда был Валентин Белькевич. Он умел очень много таких вещей, которые никто не умеет.

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Но, к сожалению, царство небесное ему. Из европейцев, наверное, Франческо Тотти. Вот так вот", – сказал Милевский в эфире своего Telegram-канала.

Напомним, Белькевич умер 1 августа 2014 года вследствие обрыва тромба. Ему было всего 41 год. Франческо Тотти всю свою карьеру провел в Роме и повесил бутсы на гвоздь в июле 2017 года.

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