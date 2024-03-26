"Вообще-то, я жду гол от Миши Мудрика. Потому что давно, по-моему, он за сборную не забивал (Мудрик забил свой единственный гол за сборную Украины в октябре прошлого года в ворота Мальты – прим.) и будет символично и очень хорошо для него, если он забьет после перехода в Челси за сборную.

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Забьет Исландии, именно в таком матче и покажет всем, что стоит таких денег. Он точно молодец. Поэтому, я очень хочу, чтобы он забил", – поделился Милевский во время трансляции на своем канале в Twitch.

Напомним, уже сегодня, 26-го марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игра состоится в польском Вроцлаве, начало в 21:45.

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